أساسي

تراجع أسعار الذهب قرب أدنى مستوى لها منذ عامين ونصف العام مع ارتفاع الدولار

صورة Maya Nader Maya Nader أرسل بريدا إلكترونيا منذ 16 ساعة
0 63 دقيقة واحدة

استقرت أسعار الذهب قرب أدنى مستوى لها منذ عامين ونصف العام، متأثرة بارتفاع الدولار ومع تبني البنوك المركزية الرئيسية موقفا صارما بشأن أسعار الفائدة لخفض التضخم.

وتراجع سعر الذهب في المعاملات الفورية 0.3% إلى 1637.85 دولار للأوقية. وتراجعت الأسعار 1% في وقت سابق من الجلسة إلى أدنى مستوى لها منذ نيسان 2020 مسجلة 1626.41 دولار.

وهبطت العقود الأميركية الآجلة للذهب 0.6% إلى 1645 دولارا.

وارتفع مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأميركية أمام ست عملات رئيسية، إلى أعلى مستوى له منذ عام 2002 مدعوما بانخفاض الجنيه الإسترليني.

ويؤدي رفع أسعار الفائدة في الولايات المتحدة إلى الحد من جاذبية الذهب الذي لا يدر عوائد في الوقت الذي يعزز فيه الدولار الذي يتم تسعير الذهب به.

وتراجعت أسعار الذهب أكثر من 20% منذ تجاوزها الحد الرئيسي البالغ 2000 دولار للأونصة في آذار.

صورة Maya Nader Maya Nader أرسل بريدا إلكترونيا منذ 16 ساعة
0 63 دقيقة واحدة
صورة Maya Nader

Maya Nader

مقالات ذات صلة

الليرة التركية تهبط إلى أدنى مستوى لها على الإطلاق مقابل الدولار

منذ 16 ساعة

نفط وذهب وعملات تتراجع .. و قوة الدولار الأميركي هي السبب

منذ 3 أيام

صندوق النقد .. ولبنان

منذ 3 أيام

تراجع العجز في الحساب الجاري الأميركي بشكل كبير في الربع الثاني

منذ 4 أيام

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى