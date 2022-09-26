تراجع أسعار الذهب قرب أدنى مستوى لها منذ عامين ونصف العام مع ارتفاع الدولار

استقرت أسعار الذهب قرب أدنى مستوى لها منذ عامين ونصف العام، متأثرة بارتفاع الدولار ومع تبني البنوك المركزية الرئيسية موقفا صارما بشأن أسعار الفائدة لخفض التضخم.

وتراجع سعر الذهب في المعاملات الفورية 0.3% إلى 1637.85 دولار للأوقية. وتراجعت الأسعار 1% في وقت سابق من الجلسة إلى أدنى مستوى لها منذ نيسان 2020 مسجلة 1626.41 دولار.

وهبطت العقود الأميركية الآجلة للذهب 0.6% إلى 1645 دولارا.

وارتفع مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأميركية أمام ست عملات رئيسية، إلى أعلى مستوى له منذ عام 2002 مدعوما بانخفاض الجنيه الإسترليني.

ويؤدي رفع أسعار الفائدة في الولايات المتحدة إلى الحد من جاذبية الذهب الذي لا يدر عوائد في الوقت الذي يعزز فيه الدولار الذي يتم تسعير الذهب به.

وتراجعت أسعار الذهب أكثر من 20% منذ تجاوزها الحد الرئيسي البالغ 2000 دولار للأونصة في آذار.