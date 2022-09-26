￼    ￼عودة المصارف￼

مصرفيًا، قرّرت جمعية مصارف لبنان بعد اجتماع عقدته امس، استئناف المصارف أعمالها اليوم، بعد اقفال دام ما يزيد على الاسبوع، «وذلك عبر قنوات يحدّدها كل مصرف لعمليات المؤسسات التجارية والتعليمية والاستشفائية وسواها، وعبر الصرافات الآلية للجميع، مما يسمح لهم بإجراء إيداعاتهم وسحوباتهم، كما يسمح بتأمين رواتب القطاع العام إثر تحويلها إلى المصارف من مصرف لبنان ورواتب القطاع الخاص الموطنة لديها». وأفادت الجمعية، أنّه «يمكن لأي زبون عند الاضطرار الاتصال بالادارة العامة للمصرف المعني أو بقسم خدمة الزبائن لديه، لكي تتمّ تلبية أي حاجة ملحّة اخرى له بالسرعة الممكنة».