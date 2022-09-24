وزيرة الخزانة الأميركية: التضخم يسبب شعورا بانعدام الأمن الاقتصادي لدى الأميركيين

أكدت وزيرة الخزانة الأميركية جانيت يلين، أن “التضخم يرتفع بمعدلات غير مقبولة في بلادها، ويسبب إحساسا كبيرا لدى الأميركيين بانعدام الأمن الاقتصادي في الولايات المتحدة”.

وأفادت خلال مؤتمر صحفي، بأنها تعتقد أن “التضخم سينخفض العام المقبل”.

ولا تزال يلين ترى طريقا لخفض التضخم دون زيادة كبيرة في البطالة، حتى مع استمرار مجلس الاحتياطي الفيدرالي في استراتيجية رفع أسعار الفائدة التي قد تؤدي إلى تباطؤ النمو أو الركود.

وكان البنك الاحتياط الفيدرالي الأميركي رفع سعر الفائدة بمقدار 75 نقطة أساس، أو ثلاثة أرباع نقطة مئوية، في خامس زيادة لأسعار الفائدة الأميركية خلال العام الجاري.

وأوضح البنك، أن “اللجنة قررت رفع النطاق المستهدف للأموال الفيدرالية إلى 3 إلى 3-1/4 (أي ثلاثة أرباع نقطة مئوية)”، متوقعاص أن “تكون هذه الزيادة الجارية مناسبة للنطاق المستهدف”.