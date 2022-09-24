ارتفاع عائد سندات الخزانة الأميركية لأجل عامين أعلى 4.2%

ارتفع عائد سندات الخزانة الأميركية لأجل عامين خلال تعاملات الجمعة أعلى النسبة 4.2% لأول مرة في 15 عامًا، بينما يقوم المستثمرون بتقييم رفع الاحتياطي الفيدرالي الأخير لسعر الفائدة وتأثيره على الاقتصاد في المستقبل. وعن البيانات الأميركية، من المقرر أن تصدر قراءة مؤشر مديري المشتريات التصنيعي والخدمي لشهر ايلول لاحقًا اليوم، مما يمنح الأسواق رؤية أولية للحالة الاقتصادية للصناعات التحويلية والخدمات لهذا الشهر.

وتُستخدم بيانات مؤشر مديري المشتريات كمؤشر رئيسي يوضح مخاوف التضخم والركود لأنها تعكس ما إذا كانت الصناعات تنمو أو تتقلص، وكذلك العرض والطلب. كما تنتظر الأسواق تصريحات من قبل رئيس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول خلال اليوم، بعدما قام البنك المركزي في وقت سابق من الأسبوع برفع سعر الفائدة الأميركية بمقدار 75 نقطة أساس كمحاولة لكبح التضخم.

وصعد عائد سندات الخزانة الأميركية لأجل عامين 13.2 نقطة أساس إلى 4.259%، في تمام الساعة 2:31 مساءً بتوقيت بيروت، وهو أعلى مستوياته منذ عام 2007، كما ارتفع نظيره لأجل عشر سنوات 9.3 نقطة أساس إلى 3.801%.