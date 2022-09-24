البنك المركزي الأوروبي: سنرفع بالقطع أسعار الفائدة خلال الأسابيع المقبلة
أشار عضو مجلس محافظي البنك المركزي الأوروبي مارتينز كازاكس، إلى أنه “مازال يتعين رفع أسعار الفائدة”، معلناً أنه “خلال الأسابيع المقبلة، سوف نرفع بالقطع أسعار الفائدة”.
وأفادت وكالة “بلومبرغ” للأنباء، بأن “هذه هي أحدث تصريحات بشأن ضرورة رفع تكاليف الاقتراض لمواجهة أزمة التضخم في منطقة العملة الأوروبية الموحدة التي ارتفعت خمسة أمثال النسبة التي يستهدفها البنك وتبلغ 2 بالمئة”.
وفي منطقة البلطيق ارتفعت الأسعار بنسبة تتجاوز 20 بالمئة.
وتأتي هذه التصريحات في ظل تفاقم الأوضاع الاقتصادية في أوروبا بوتيرة سريعة، حيث توقع مصرف “دويتشه بنك” الألماني هذا الأسبوع حدوث موجة ركود أكثر عمقا عما كان يتوقع في وقت سابق، بعد أن أوقفت روسيا إمدادات الطاقة إلى أوروبا.
وذكر كازاكس أن تراجع قيمة اليورو، في ظل رفع أسعار الفائدة الأميركية بوتيرة سريعة، يفاقم الضغوط التضخمية عن طريق رفع تكاليف الاستيراد.