اقتصاد

البنك المركزي الأوروبي: سنرفع بالقطع أسعار الفائدة خلال الأسابيع المقبلة

صورة Maya Nader Maya Nader أرسل بريدا إلكترونيا منذ 5 ساعات
0 33 دقيقة واحدة

أشار عضو مجلس محافظي البنك المركزي الأوروبي مارتينز كازاكس، إلى أنه “مازال يتعين رفع أسعار الفائدة”، معلناً أنه “خلال الأسابيع المقبلة، سوف نرفع بالقطع أسعار الفائدة”.

وأفادت وكالة “​بلومبرغ​” للأنباء، بأن “هذه هي أحدث تصريحات بشأن ضرورة رفع تكاليف الاقتراض لمواجهة أزمة التضخم في منطقة العملة الأوروبية الموحدة التي ارتفعت خمسة أمثال النسبة التي يستهدفها البنك وتبلغ 2 بالمئة”.

وفي منطقة البلطيق ارتفعت الأسعار بنسبة تتجاوز 20 بالمئة.

وتأتي هذه التصريحات في ظل تفاقم الأوضاع الاقتصادية في ​أوروبا​ بوتيرة سريعة، حيث توقع مصرف “دويتشه بنك” الألماني هذا الأسبوع حدوث موجة ركود أكثر عمقا عما كان يتوقع في وقت سابق، بعد أن أوقفت ​روسيا​ إمدادات الطاقة إلى أوروبا.

وذكر كازاكس أن تراجع قيمة اليورو، في ظل رفع أسعار الفائدة الأميركية بوتيرة سريعة، يفاقم ​الضغوط التضخمية​ عن طريق رفع تكاليف الاستيراد.

صورة Maya Nader Maya Nader أرسل بريدا إلكترونيا منذ 5 ساعات
0 33 دقيقة واحدة
صورة Maya Nader

Maya Nader

مقالات ذات صلة

وزيرة الخزانة الأميركية: التضخم يسبب شعورا بانعدام الأمن الاقتصادي لدى الأميركيين

منذ 3 ساعات

ارتفاع عائد سندات الخزانة الأميركية لأجل عامين أعلى 4.2%

منذ 4 ساعات

بنوك الخليج المركزية تواكب الفيدرالي برفع أسعار الفائدة

منذ يوم واحد

بنك إنجلترا البريطاني يرفع أسعار الفائدة 50 نقطة أساس

منذ يوم واحد

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى