سياحة ونقل

إضراب لمراقبي الحركة الجوية بأفريقيا يؤدي لتوقف رحلات جوية عبر المنطقة

صورة Maya Nader Maya Nader أرسل بريدا إلكترونيا منذ 5 ساعات
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أدى إضراب لمراقبي الحركة الجوية إلى وقف الرحلات الجوية من وإلى غرب ووسط إفريقيا الجمعة 23 ايلول، مما تسبب في فوضى للمسافرين إلى أوروبا والولايات المتحدة وداخل القارة.

وأضرب العاملون في وكالة سلامة الملاحة الجوية في أفريقيا ومدغشقر، التي تنظم مراقبة الحركة الجوية في 18 دولة، عن العمل الجمعة خلال نزاع بشأن ظروف العمل والرواتب، في تحد لأحكام قضائية وحظر حكومي يمنعهم من القيام بذلك.

وقال صحفيون من رويترز في مطار بليز دياني الدولي بالسنغال وفي الولايات المتحدة إن الرحلات الجوية من وإلى أوروبا والولايات المتحدة توقفت مساء الجمعة وهو من الأيام المزدحمة بالسفر.

وقالت شركات طيران وركاب إن الرحلات الجوية داخل إفريقيا تأثرت أيضا. وطلبت وكالة سلامة الملاحة الجوية في أفريقيا ومدغشقر من العملاء متابعة مواقع شركات الطيران على الانترنت للحصول على التحديثات.

صورة Maya Nader Maya Nader أرسل بريدا إلكترونيا منذ 5 ساعات
0 31 أقل من دقيقة
صورة Maya Nader

Maya Nader

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