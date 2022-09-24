سياسة

￼    ￼اعتراضات!

صورة Maya Nader Maya Nader أرسل بريدا إلكترونيا منذ ساعتين
0 27 أقل من دقيقة

إنّه في موازاة ذلك، بدأت تبرز اعتراضات مسبقة على هذه الحكومة، وخصوصًا انّها لا ترقى إلى طموحات اطراف عديدة في الضفة المعارضة مثل “القوات اللبنانية” وحزب “الكتائب”، و”نواب التغيير”، غير الممثلين فيها.

وأبلغت مصادر معارضة إلى “الجمهورية” قولها: “نرفض أي حكومة يقفز تشكيلها فوق نتائج الانتخابات النيابيّة، ويحصرها ببعض القوى السياسية اقرب إلى اللون الواحد، ما سيبني امامها بالتأكيد جبهة اعتراضية واسعة ستعبّر عن نفسها في مجلس النواب وخارجه وأمام كل المحطات التي يكون لمثل هذه الحكومة حضور فيها”. (الجمهورية)

صورة Maya Nader Maya Nader أرسل بريدا إلكترونيا منذ ساعتين
0 27 أقل من دقيقة
صورة Maya Nader

Maya Nader

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