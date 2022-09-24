سياسة

￼    ￼جنبلاط  لايعترض على شيء

صورة Maya Nader Maya Nader أرسل بريدا إلكترونيا منذ 3 ساعات
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أما بما خص محاولة احتواء الارتدادات التي خلّفها الاشتباك السياسي بينَ ميقاتي والوزير عصام شرف الدين، فكان البارز أمس تلقي الجهات المعنية كافةً رسالة من رئيس الحزب التقدمي وليد جنبلاط قال فيها إنه «معنيّ بالتوصل الى اتفاق على تشكيل حكومة جديدة، وإنه غير معني ببقاء أو تغيير وزير المهجرين، وإنه لا يعترض على من يقترح الاسم البديل وهو يوافق مسبقاً على أي اقتراح يأتي من الوزير السابق طلال أرسلان، وأن المهم عدم تحميلي (أي جنبلاط) أي مسؤولية في عرقلة تشكيل الحكومة». (الأخبار)

صورة Maya Nader Maya Nader أرسل بريدا إلكترونيا منذ 3 ساعات
0 38 أقل من دقيقة
صورة Maya Nader

Maya Nader

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