سياسة

￼    ￼تناقض!

صورة Maya Nader Maya Nader أرسل بريدا إلكترونيا منذ 4 ساعات
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في المقابل، أشارت “الجمهورية” الى ان طريق الحكومة باتت سالكة نظريًا، في انتظار أن يصدق القرار بتشكيلها خلال الايام القليلة المقبلة، فينتقل الملف الحكومي من الإيجابيات النظريّة السائدة حاليًا، إلى ترجمتها الواقعية بصدور مراسيمها. وأكّدت مصادر سياسية موثوقة لـ”الجمهورية”، أنّ الامور في خواتيمها، والتشكيلة الحكومية العتيدة شبه ناضجة قبل سفر ميقاتي، ولا ينقصها سوى المراسم الرسمية التقليدية لإعلانها وإصدار مراسيمها. وتبعًا لذلك، فإنّ المصادر عينها واثقة من أنّ كل الاطراف نزلت عن اشجارها، وبالتالي فإنّ الحكومة الجديدة ستكون بكامل صلاحياتها وحائزة على ثقة المجلس النيابي قبل 10 تشرين الاول.. (الجمهورية)

صورة Maya Nader Maya Nader أرسل بريدا إلكترونيا منذ 4 ساعات
0 30 أقل من دقيقة
صورة Maya Nader

Maya Nader

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