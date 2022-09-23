اقتصاد

بنك إنجلترا البريطاني يرفع أسعار الفائدة 50 نقطة أساس

صورة Maya Nader Maya Nader أرسل بريدا إلكترونيا منذ 11 ساعة
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أعلن ​بنك إنجلترا​، رفع ​سعر الفائدة الرئيسي​ بمقدار 50 نقطة أساس في زيادة للمرة السابعة على التوالي وفي محاولة لكبح جماح ​التضخم​.

وأضاف المركزي البريطاني، في بيان، بحسب ما نقلت وكالة الأناضول التركية، أنه رفع سعر الفائدة من 1.75 بالمئة إلى 2.25 بالمئة، وتابع: “سيواصل الاستجابة بقوة، حسب الضرورة للتضخم، على الرغم من دخول الاقتصاد في حالة ركود”.

وتوقع بنك إنجلترا أن ينكمش ​اقتصاد بريطانيا​ بنسبة 0.1 بالمئة في الربع الثالث من العام الحالي.

وأرجع البنك توقعات الانكماش إلى العطلة الرسمية الإضافية التي صاحبت جنازة الملكة إليزابيث، جنبا إلى جنب مع انخفاض الإنتاج، وأضاف: “على الرغم من تراجع التضخم بشكل هامشي خلال آب إلى 9.9 بالمئة، إلا أنه ما يزال مرتفعا كثيرا عن المستهدف البالغ 2 بالمئة”.

يأتي قرار بنك إنجلترا في أعقاب قرار ​مجلس الاحتياطي الفيدرالي​ الأمريكي، الأربعاء، برفع سعر الفائدة الرئيسي بمقدار 75 نقطة أساس، للسيطرة على ارتفاعات التضخم القياسية.

صورة Maya Nader Maya Nader أرسل بريدا إلكترونيا منذ 11 ساعة
0 37 دقيقة واحدة
صورة Maya Nader

Maya Nader

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