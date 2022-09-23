بنك إنجلترا البريطاني يرفع أسعار الفائدة 50 نقطة أساس
أعلن بنك إنجلترا، رفع سعر الفائدة الرئيسي بمقدار 50 نقطة أساس في زيادة للمرة السابعة على التوالي وفي محاولة لكبح جماح التضخم.
وأضاف المركزي البريطاني، في بيان، بحسب ما نقلت وكالة الأناضول التركية، أنه رفع سعر الفائدة من 1.75 بالمئة إلى 2.25 بالمئة، وتابع: “سيواصل الاستجابة بقوة، حسب الضرورة للتضخم، على الرغم من دخول الاقتصاد في حالة ركود”.
وتوقع بنك إنجلترا أن ينكمش اقتصاد بريطانيا بنسبة 0.1 بالمئة في الربع الثالث من العام الحالي.
وأرجع البنك توقعات الانكماش إلى العطلة الرسمية الإضافية التي صاحبت جنازة الملكة إليزابيث، جنبا إلى جنب مع انخفاض الإنتاج، وأضاف: “على الرغم من تراجع التضخم بشكل هامشي خلال آب إلى 9.9 بالمئة، إلا أنه ما يزال مرتفعا كثيرا عن المستهدف البالغ 2 بالمئة”.
يأتي قرار بنك إنجلترا في أعقاب قرار مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، الأربعاء، برفع سعر الفائدة الرئيسي بمقدار 75 نقطة أساس، للسيطرة على ارتفاعات التضخم القياسية.