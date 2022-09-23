أسعار النفط تتراجع في ظل مخاوف الركود

تراجعت أسعار النفط، في ظل مخاوف الركود وصعود الدولار، على الرغم من أن الخسائر كانت محدودة بسبب مخاوف الإمدادات بعد حملة تعبئة عامة جديدة في روسيا وتعثر واضح في محادثات إحياء الاتفاق النووي الإيراني.

وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت 41 سنتا أو 0.5% إلى 90.05 دولار للبرميل، وتراجعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط 30 سنتاً أو 0.4% إلى 83.19 دولار للبرميل.

وتراجعت أسعار عقد شهر أقرب استحقاق لخام برنت 1.5% في حين انخفضت أسعار خام غرب تكساس الوسيط 2.3% هذا الأسبوع.