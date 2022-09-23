غاز ونفط

أسعار النفط تتراجع في ظل مخاوف الركود

صورة Maya Nader Maya Nader أرسل بريدا إلكترونيا منذ 13 ساعة
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تراجعت أسعار النفط، في ظل مخاوف الركود وصعود الدولار، على الرغم من أن الخسائر كانت محدودة بسبب مخاوف الإمدادات بعد حملة تعبئة عامة جديدة في روسيا وتعثر واضح في محادثات إحياء الاتفاق النووي الإيراني.

وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت 41 سنتا أو 0.5% إلى 90.05 دولار للبرميل، وتراجعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط 30 سنتاً أو 0.4% إلى 83.19 دولار للبرميل.

وتراجعت أسعار عقد شهر أقرب استحقاق لخام برنت 1.5% في حين انخفضت أسعار خام غرب تكساس الوسيط 2.3% هذا الأسبوع.

صورة Maya Nader Maya Nader أرسل بريدا إلكترونيا منذ 13 ساعة
0 37 أقل من دقيقة
صورة Maya Nader

Maya Nader

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