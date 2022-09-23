سياسة

￼    ￼تهديد عون؟

صورة Maya Nader Maya Nader أرسل بريدا إلكترونيا منذ 12 ساعة
0 37 أقل من دقيقة

قالت مصادر الرئيس عون إنه «في حال إصرار خصوم عون، وتحديداً ميقاتي والرئيس نبيه بري، على المماطلة فسوف يتصدّى لهم حتى اليوم الأخير من ولايته». وأوضحت أنه في حال عدم تشكيل الحكومة سيعمَد عون قبل يوم من نهاية ولايته إلى إصدار مرسوم بقبول استقالة الحكومة (وهو مرسوم يصدر عادة يوم صدور مرسوم تأليف الحكومة الجديدة)، لكنه سيصدره من دون تشكيل حكومة جديدة. وفي هذه الحالة، تصبح حكومة ميقاتي الحالية غير مكلفة بتصريف الأعمال، وبالتالي تفقد شرعيتها ولا يحقّ لأي وزير فيها القيام بأي عمل في وزارته، ما يعني تعطيل السلطة التنفيذية بصورة تامة، وإجبار هؤلاء على الإتيان إلى عون لتشكيل حكومة يوافق عليها هو، فيوقّع مرسوم تأليفها. (الأخبار)

صورة Maya Nader Maya Nader أرسل بريدا إلكترونيا منذ 12 ساعة
0 37 أقل من دقيقة
صورة Maya Nader

Maya Nader

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