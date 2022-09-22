وزير روسي: انخفاض الناتج المحلي الإجمالي للبلاد قد يصل إلى 2.9% هذا العام

توقع وزير التنمية الاقتصادية الروسي، مكسيم ريشيتنيكوف، أن “يتم تجاوز الحد الأدنى من الانكماش الاقتصادي في الربع الأخير من هذا العام. وبحلول نهاية عام 2022، نتوقع أن ينكمش الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 2.9%”.

ولفت خلال ساعة الحكومة في مجلس الفيدرالية،إلى أنه “تستند توقعات التنمية الاجتماعية والاقتصادية إلى سيناريو استمرار هذا التكيف السريع (للاقتصاد مع الظروف الجديدة) وهو يفترض أن التراجع الاقتصادي في عام 2023 سيكون 0.8%، ويرجع ذلك أساسا إلى التأثير الأساسي المرتفع للربع الأول من عام 2022 وانخفاض صافي الصادرات. في 2024-2025 سينمو الناتج المحلي الإجمالي بمعدل متوسط ​​2.6% بسبب نمو الطلب الاستهلاكي والاستثماري المحلي”.

وأكد أنه “سيتم دعم الطلب الاستهلاكي من خلال نمو الدخل الحقيقي للمواطنين. وحتى عام 2025، من المتوقع أن تنخفض مستويات البطالة والزيادة المطردة في الأجور الحقيقية ودخل الأعمال. وسيتم تقديم مساهمة إضافية من خلال فهرسة الفوائد الاجتماعية. جنباً إلى جنب مع إنعاش الإقراض، كل هذا سيدعم طلب المستهلكين بشكل كبير”.