ارتفاع أسعار الأراضي في اليابان للمرة الأولى في 31 عامًا

ارتفع متوسط أسعار الأراضي في اليابان خلال الأشهر الإثنى عشر شهرًا المنتهية في الأول من تموز، للمرة الأولى في 31 عامًا، مع تعافي ثالث أكبر اقتصاد في العالم من جائحة “كوفيد-19”. وأظهرت البيانات الحكومية ارتفاع متوسط أسعار الأراضي التجارية 0.5% وإجمالي الأراضي 0.3% اعتبارًا من الأول من تموز على أساس سنوي، ما يعكس الطلب المتزايد المدعوم بأسعار الفائدة المنخفضة.

وحسبما ذكر موقع “يابان توداي”، لفت مسؤول حكومي إلى أنه مع عودة الأنشطة الاقتصادية إلى طبيعتها، حدث اتجاه انتعاش في أسعار الأراضي في جميع أنحاء البلاد، وارتفعت الأسعار في المناطق الحضرية في طوكيو وناغويا، فضلاً عن أربع مدن إقليمية رئيسية. كما أظهرت البيانات ارتفاع قيمة الأراضي الصناعية بنسبة 1.7%، مدعومًا بالطلب القوي على المساحات لمخازن أعمال التجارة عبر الإنترنت.