سياسة

￼    ￼الحكومة على النار

صورة Maya Nader Maya Nader أرسل بريدا إلكترونيا منذ ساعتين
0 24 دقيقة واحدة

حكومياً، وفق ما هو سائد في اجواء الملف الحكومي، فإنّ تشكيلة الحكومة الجديدة، او بالأحرى الحكومة القديمة الجديدة، باتت، وكما تجزم لـ«الجمهورية» مصادر سياسية معنية بملف التأليف، «على مسافة امتار قليلة جدا من لحظة إصدار مراسيمها».

وبحسب المصادر فإن الصيغة الحكومية التي تؤشّر الوقائع المحيطة بملف التأليف الى انها، إن كانت النوايا صافية ولم تبرز عراقيل مانعة ومعطِّلة لها، ستولَد في غضون ايام قليلة اقصاها الاسبوع المقبل. (..)وحسمت المصادر ان لا تعديل في حجم الحكومة بحيث انها باقية 24 وزيرا، ولا بجوهرها كحكومة تكنوقراط، بلا وزراء سياسيين او حزبيين، انما التعديل المطروح قد يتناول اربعة وزراء، حيث ان المحسوم خروجهم من الحكومة هم: وزير الاقتصاد امين سلام، وزير المهجرين عصام شرف الدين، وزير المال يوسف الخليل، اما الوزير الرابع فمسيحي، كون التغيير المطروح من الاساس طالَ وزيرا سنيا ووزيرا درزيا ووزيرا شيعيا، فسيطال ايضا وزيرا مسيحيا. (الجمهورية)

صورة Maya Nader Maya Nader أرسل بريدا إلكترونيا منذ ساعتين
0 24 دقيقة واحدة
صورة Maya Nader

Maya Nader

مقالات ذات صلة

￼￼    ￼￼￼￼￼«حرتقات» لميقاتي في نيويورك

منذ 3 ساعات

￼    ￼نتائج المفاوضات

منذ 4 ساعات

￼    ￼مسودة هوكشتين خلال أيام: انتصار جديد للمقاومة

منذ 5 ساعات

ميقاتي أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة: أحرزنا تقدماً ملموساً بملف الترسيم وأزمة النزوح السوري باتت أكبر من طاقة لبنان

منذ 6 ساعات

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى