الاستثمار في عقود الفروقات هو الأفضل في الأسواق المالية الهابطة

عندما يبدأ السوق في الانخفاض يُخيم الذعر على بعض المستثمرين، ولكن هناك العديد من الطرق للاستفادة من الأسواق الهابطة، بحيث لا توجد حاجة إلى الخوف والذعر ويجب المحافظة على الهدوء ومعرفة كيفية الاستفادة من انخفاض الأسعار.

سجلت أسواقتجارة الأسهمأسوأ أداء أسبوعي لها منذ عام 2008 في الأسبوع الماضي، لتفقد أكثر من10% من أعلى مستوياتها على الإطلاق التي سجلتها في الشهر الماضي، حيث دفعت المخاوف بشأن تأثير فيروس كورونا على أرباح الشركات والاقتصاد العالمي المستثمرين إلى البحث عن بدائل أكثر أمانًا للأسهم، خاصة وأن هناك شكوك كبيرة بشأن مدة وعمق التداعيات الاقتصادية.

ولتجنب التعرض لخسائر كبيرة في الأسواق المالية المنهارة ينصح خبراء السوق بالاستثمار في عقود الفروقات التي لديها الكثير من المزايا التي يمكنها أن تعطيك فرصة للربح في ضوضاء السوق.

في الأنماط التقليدية للتداول في الأسواق يعتبر النهج الأساسي للنجاح دائمًا هوشراء عمليات بيع منخفضة، مما يعني أن المال يتم كسبه عندما ترتفع قيمة أحد الأصول مثل سهم في البورصة، بالطبع هذا لا ينطبق فقط على الأسهم حيث أن مختلف السلع والسندات تعمل بنفس الطريقة تمامًا، ومع ذلك فإن ما يعنيه هذا الأسلوب البسيط هو أنه يجب أن تكون هناك زيادة في القيمة لتحقيق الربح، وبالتالي إذا انخفض سعر الأصل الذي تم شراؤه فسيتكبد خسارة.

فيتعلم تجارةعقود الفروقات هناك العديد من المزايا الكبيرة التي يمكن العثور عليها خلال عملية الشراء / البيع البسيطة، أهمها أن تجار CFD يمكنهم جني الأموال عندما تنخفض قيمة الأصول، وهذا ما يسمى تجارة قصيرة أو اتخاذ موقف قصير.

تجارة قصيرة أو اتخاذ موقف قصير

التجارة القصيرة ليست متاحة فقط لمتداولي العقود مقابل الفروقات، حيث يمكن استخدامها في أنواع أخرى من تداول المشتقات مثل الخيارات والعقود الآجلة لتحقيق ربح بهذه الطريقة، ولكن الفرق بين العقود مقابل الفروقات والأنماط الأخرى من المشتقات هيالمرونة.

في كل من الخيارات والعقود الآجلة تتم المراكز في إطار زمني محدد سابقًا، مما يعني أنه سيتم اختيار تاريخ أو وقت محدد سابقًا لإغلاق الصفقة مباشرة،أما عقود الفروقاتيتركللمتداول الحرية فيتحديد وقت إغلاق المركز مما يعطي مرونة أكبر من حيث الاحتفاظ بالمراكز،وقد يثبت ذلك أنها أكثر ربحية على مدى فترة زمنية أطول أو إغلاق موقف يهدد بخسائر كبيرة.

تداول قصير الأجل

لا ينبغي الخلط بين الدخول في التجارة القصيرة والتداول قصير الأجل، لأنه أمر آخر مختلف تمامًا، ولكنه يوفر أيضًا جزءًا كبيرًا من عوامل الجذب للعقود مقابل الفروقات،ويسمى التداول قصير الأجل “بالتداول اليومي” حيث يتم استهداف المزيد من الأسهم المتقلبة لتحولات سريعة، نظرًا لأن عمليات تداول العقود مقابل الفروقات تعتمد على التقلبات في قيمة أي أصل، ويمكن تطبيقها على مجموعة واسعة من الأسواق ومناسبة تمامًا للعمل على إطار زمني قصير للغاية “في غضون دقائق أو حتى ثواني”.

يعد تقييم حركات الأسعار قصيرة الأجل داخل سوق معين أحد المهارات الأساسية اللازمة لتصبح تاجر عقود فروقات ناجحًا، يمكن توظيف استراتيجيات مختلفة لمحاولة الحصول على ميزة ويمكن استخدام طرق التقييم المجربة والمختبرة مثل التحليل الفني.

أوامر وقف الخسارة

استراتيجية التداولهي أكثر من مجرد تحديد كيفية اتخاذ موقف التداول في الوقت المناسب، لأنها يجب أن تتضمن أيضًا نهجًا لإدارة المخاطر يناسب كل متداول أو مستثمر فردي، على الرغم من أن عقود الفروقات أكثر مرونة من المشتقات الأخرى إلا أنهالا تزال مفتوحة أمام خسائر كبيرة، لأنها منتج ذو رافعة مالية يسمح للتجار باتخاذ صفقات كبيرة مع جزء صغير من النفقات الرأسمالية التي قد تكون مطلوبة.

ولحسن الحظ، هناك أدوات مثل أوامر وقف الخسارة يمكن وينبغي استخدامها في صفقات عقود الفروقات، هذه الأوامر يتم تحديدها عند فتح الصفقة والتي تضمن إغلاقها تلقائيًا في حالة الوصول إلى نقطة أو موقف معين،وبالرغم من أن هذا لا يعني أن العقود مقابل الفروقات محصنة ضد كونها خاسرة إلا أنه يعني امكانية وضع حدود وضمانات بسهولة تامة توفر الحماية من الخسائر الكارثية.