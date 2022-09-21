ارتفاع أسعار المنتجين في ألمانيا إلى مستويات غير مسبوقة

ارتفع مؤشر أسعار المنتجين في ​ألمانيا​ خلال آب الماضي، إلى 45.8 بالمئة على أساس سنوي، مع استمرار التأثيرات الحادة لارتفاع أسعار ​الطاقة​ في البلاد.

وأظهرت بيانات المكتب الفدرالي للإحصاء “Destatis” الصادرة، الثلاثاء، أن مؤشر أسعار المنتجين على أساس شهري نما 7.9 بالمئة مقارنة بتموز السابق له.

كانت أسعار المنتجين في البلاد سجلت على أساس سنوي 37.2 بالمئة في تموز، وهو المستوى التاريخي السابق، قبل صدور بيانات أغسطس.

وعلى أساس سنوي، ارتفعت أسعار السلع الوسيطة إلى 17.5 بالمئة، والسلع الرأسمالية إلى 7.8 بالمئة، وكذلك السلع الاستهلاكية المعمرة وغير المعمرة إلى 10.9 و16.9 بالمئة على التوالي.

كان معدل تضخم أسعار المستهلك في ألمانيا، صعد في آب الماضي إلى 7.9 بالمئة على أساس سنوي.

وما تزال البلاد تعاني ارتفاعات متتالية في أسعار الطاقة، بفعل تراجع ​إمدادات الغاز​ الطبيعي الروسي، واستمرار سعي الحكومة البحث عن موردين آخرين.

ويبدأ المستشار الألماني أولاف شولتس، زيارة إلى ​الشرق الأوسط​ نهاية الأسبوع الجاري، لبحث إمدادات الغاز وتوقيع عقود توريد جديدة من دول ​الإمارات​ و​السعودية​ وقطر، بحسب ما نقلت وكالة الأناضول التركية.