وعلى صعيد الموقف السعودي، يواصل سفير المملكة العربية السعودية وليد البخاري لقاءاته وزياراته في مختلف الاتجاهات مُتتبعاً تطورات الاوضاع في لبنان وشارحاً موقف المملكة منها. وقال البخاري خلال مأدبة غداء اقامها على شرفه رئيس حزب «الحوار الوطني» النائب فؤاد مخزومي في دارته: «انّ رؤية ولي العهد الأمير محمد بن سلمان المستقبلية والمشاريع التي تعدّها المملكة ليست للسعودية فحسب بل للشرق الأوسط كله». وشدد على أنه «من الضروري أن يباشر لبنان الإصلاحات وإجراء الاستحقاق الرئاسي في موعده، مع تمنياتنا بأن ينهض لبنان ويزدهر بعد هذا المخاض الصعب». من جهته قال مخزومي «إن المملكة تتطلّع إلى مستقبل لبنان وتنظر إليه ضمن الخطط التنموية التي تعدّها للبنان القادم».

وزار البخاري ايضا رئيس حزب «القوات اللبنانية « سمير جعجع الذي قال بعد اللقاء: البعض يفترض أنه لم يعد للمملكة العربية السعودية أي اهتمام بلبنان إلا أنني لم ألمس هذا الأمر خلال اللقاء، لا بل لديها اهتمام كبير ولكن المشكلة تكمن في اقتناع المملكة بوجود دولة في لبنان لكي تقوم بالتعاطي والتواصل معها. وبالتالي، ما استشفّيته من خلال الاجتماع هو أن القيادة في المملكة حضرت للبنان حزماً كبيرة من المساعدات، المهم أن يكون لدينا رئيس جمهوريّة ورئيس حكومة وحكومة ودولة جديرة بالثقة، لأنّ المملكة ليست على استعداد أن تتعاطى مع أي مسؤول لبناني مُنغمس بالفساد المالي أو السياسي».