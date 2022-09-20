اقتصاد

الاتحاد الأوروبي يسعى للحصول على سلطات طارئة تخفف أزمة سلاسل التوريد

صورة Maya Nader Maya Nader أرسل بريدا إلكترونيا منذ 14 ساعة
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يسعى الاتحاد الأوروبي للحصول على سلطات طارئة من شأنها أن تجبر الشركات على تحويل مواردها بشكل سريع لحل أزمة الاختناقات في سلاسل الإمداد، وفق ما جاء في مسودة قانون، نقلتها وكالة الصحافة الفرنسية.

ويعد المقترح جزءا من استجابة الاتحاد الأوروبي للتجربة الصعبة التي عاشها في ذروة تفشي وباء كوفيد عندما أوقفت الولايات المتحدة والصين تصدير اللقاحات وغيرها من المنتجات المهمة لصالح مواطني البلدين.

وستجبر الخطوة المستوحاة من قواعد مطبّقة أساسا في الولايات المتحدة، الشركات على منح أولوية للسوق الأوروبية في الحالات الطارئة، ويعد الهدف منها الرد على أي تحرّك مشابه من دول أخرى.

صورة Maya Nader Maya Nader أرسل بريدا إلكترونيا منذ 14 ساعة
0 37 أقل من دقيقة
صورة Maya Nader

Maya Nader

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