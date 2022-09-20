سياسة

￼    ￼البخاري يضع مواصفات الرئيس!!￼

صورة Maya Nader Maya Nader أرسل بريدا إلكترونيا منذ 12 ساعة
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من جهة أخرى، وفي إشارة واضحة إلى «عودة» الرياض إلى لبنان من بوابة الاستحقاق الرئاسي، زار السفير السعودي في بيروت وليد البخاري كليمنصو حيث التقى جنبلاط للبحث معه في الملف الرئاسي. وتأتي هذه الزيارة بعدما كُشف عن لقاءات في باريس ضمّت المستشار في الديوان الملكي نزار العلولا والبخاري ومستشار الرئاسة الفرنسية السفير باتريك دوريل ومسؤولين فرنسيين آخرين للبحث في الاستحقاق اللبناني. وقالت مصادر اللقاء إن «البخاري وضع جنبلاط في جو هذه اللقاءات وأبلغه الموقف السعودي من الاستحقاق، ورفض الرياض أن يكون رئيس الجمهورية المقبل من فريق 8 آذار أو مقرباً من حزب الله».

صورة Maya Nader Maya Nader أرسل بريدا إلكترونيا منذ 12 ساعة
0 40 أقل من دقيقة
صورة Maya Nader

Maya Nader

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