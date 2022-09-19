مال وإستثمار

“إعمار مصر” وافقت على إبرام عقود ائتمانية لتغطية احتياجاتها التمويلية مستقبليًا

صورة Maya Nader Maya Nader أرسل بريدا إلكترونيا منذ 5 ساعات
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وافق مجلس إدارة شركة إعمار مصر على المضي في التوقيع على عقود تسهيلات ائتمانية لتغطية الاحتياجات التمويلية المستقبلية. ولم تفصح الشركة في بيانها عن قيمة العقود التي تنوي إبرامها. ووافق مجلس إدارة إعمار أيضًا على التوسعات المستقبلية لمشروع “Soul” بناءً على المشاركة التي تمت مع شركة إيجل هيلز مصر لإدارة المشروعات.

ونهاية الشهر الماضي أعلنت الشركة الاستحواذ على حصة 25% من أسهم شركة إيجل هيلز مصر لإدارة المشروعات والاستثمار وذلك بالقيمة الإسمية، بما ستسمح لها بالمشاركة في مشروع سكني سياحي تجاري بمنطقة الساحل الشمالي بالشراكة مع إيجل هيلز. وارتفعت إيرادات الشركة بنسبة 98.7% خلال الربع الثاني من عام 2022، لتسجل 4.45 مليار جنيه، مقابل 2.2 مليار جنيه للفترة المقارنة من العام الماضي.

صورة Maya Nader Maya Nader أرسل بريدا إلكترونيا منذ 5 ساعات
0 28 أقل من دقيقة
صورة Maya Nader

Maya Nader

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