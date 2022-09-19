وزير النقل السريلانكي: نواصل مفاوضات مع موسكو للحصول على قرض لشراء منتجات النفط الروسية

اشار وزير النقل السريلانكي، باندولا غوناواردانا، إلى أن “بلاده تواصل مفاوضاتها مع موسكو للحصول على قرض لشراء منتجات النفط الروسية، وذلك من أجل تخفيف حدة أزمة الوقود في سريلانكا”.

وأضاف في مقابلة مع وكالة “سبوتنيك”: “يمكننا إدارة تلك الأزمة لأن الأشهر السابقة كنا نواجه الأزمة، لكننا الآن نتعافى ببطء من الأزمة الاقتصادية وأزمة الصرف الأجنبي، ونرغب في الحصول على دعم كبير من روسيا، والمناقشات تسير بشكل جيد للغاية”، ونوه إلى أن “رئيس بلاده السابق، غوتابايا راجاباكسا، كان قد ناشد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، قبل ذلك، من أجل الحصول على قرض لشراء النفط من روسيا وتخفيف أزمة الوقود في البلاد”.