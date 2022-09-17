سوق السيارات الأوروبية عاودت للنمو بعد عام من التراجع

عاودت سوق السيارات الأوروبية النمو مجددًا خلال لآب بعد تراجعها على مدار اثني عشر شهرًا، مع بدء هدوء بعض قيود سلسلة التوريد كنقص أشباه الموصلات. وأظهرت بيانات رابطة مصنعي السيارات في أوروبا ارتفاع التسجيلات 3.4% إلى 748.96 ألف مركبة في آب، وكانت الألمانية “مرسيدس-بنز” من بين الشركات الأفضل أداءً، إذ شهدت زيادة في المبيعات 16% على أساس سنوي.

وارتفعت تسجيلات السيارات الجديدة بنسبة 3% في ألمانيا، و3.8% في فرنسا، و9.1% في إسبانيا. ولكن قد لا يدوم هذا الارتفاع طويلاً في ظل التضخم الجامح والاقتصاد العالمي المتباطئ، رغم التحسن في بعض قيود سلسلة التوريد.