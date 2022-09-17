اقتصاد

البنك المركزي الأرجنتيني رفع سعر الفائدة الرئيسي 75 بالمئة

صورة Maya Nader Maya Nader أرسل بريدا إلكترونيا منذ 3 ساعات
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رفع البنك المركزي في ​الأرجنتين​ ​سعر الفائدة الرئيسي​ “Leliq” بمقدار 5.5 بالمئة إلى 75 بالمئة على أساس سنوي.

وجاءت الخطوة بعد يوم من بيانات أظهرت أن ​أسعار المستهلكين​ قفزت بنحو 79 بالمئة سنويا في آب الماضي، وهي أسرع وتيرة في 30 عاما. ووفقا لمصدر فإن “التضخم من المتوقع أن يصل بنهاية العام إلى مستوى 100 بالمئة”.

وفي آب الماضي، قام البنك المركزي الأرجنتيني بأكبر زيادة في أسعار الفائدة منذ ثلاث سنوات، حينها رفع سعر الفائدة من 60 بالمئة إلى 69.5 بالمئة.

صورة Maya Nader Maya Nader أرسل بريدا إلكترونيا منذ 3 ساعات
0 24 أقل من دقيقة
صورة Maya Nader

Maya Nader

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