سالك الإماراتية تزيد حجم الأسهم المتاحة للإدراج إلى 24.9%

أعلنت شركة سالك الإماراتية الجمعة 16 سبتمبر أنها حصلت على موافقة هيئة الأوراق المالية والسلع في الإمارات لزيادة عدد الأسهم المتاحة للاكتتاب في طرحها العام الأولي لتصبح نسبة الأسهم المتاحة بعد الإدراج 24.9% بدلًا من 20%.

وسترتفع عدد الأسهم من 1.5 مليار سهم عادي إلى 1,867 مليار سهم عادي.

وستحتفظ حكومة دبي بملكية 75,1% من رأس مال الشركة بعد إدراج الأسهم.

زيادة الشرائح

حصلت “سالك” على موافقة هيئة الأوراق المالية والسلع لزيادة حجم طرح الشرائح المعنية على النحو التالي:

سيتم زيادة حجم الشريحتان الأولى والثالثة (إجمالاً) من 120,000,000 إلى 145,725,000 سهم عادي (أو 7.8٪ من حجم العرض) بينما سيتم زيادة حجم الشريحة الثانية (للمستثمرين المؤهلين) من 1,380,000,000 إلى 1,721,775,000 سهم عادي (أو حوالي 92.2٪ من حجم الطرح).

وكانت سالك حددت سعر الطرح بـ 2 درهم إماراتي للسهم العادي في 13 سبتمبر الجاري.

وتنتهي فترة الاكتتاب في 20 سبتمبر للمستثمرين الأفراد في الإمارات، وفي 21 سبتمبر 2022 للمستثمرين المؤهلين.

من المتوقع أن يبدأ تداول أسهم “سالك” في سوق دبي المالي في 29 سبتمبر الجاري.

وتعمل شركة سالك على تحصيل رسوم التعرفة المرورية في إمارة دبي، كما تعمل كشريك استراتيجي لهيئة الطرق المواصلات بعد إبرام اتفاقية امتياز مدتها 49 عامًا.