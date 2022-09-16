8.1 مليون زائر دولي في دبي خلال الـ7 أشهر الأولى من عام 2022

أعلنت دائرة الاقتصاد والسياحة بدبي، ارتفاع أعدد الزوار القادمين للإمارة إلى 8.1 مليون زائر دولي خلال السبعة الأشهر الأولى من عام 2022، بنسبة نمو بلغت 184%، مقارنة بنفس الفترة من عام 2021، والتي سجلت 2.85 مليون زائر.

ووفقا لتقرير الدائرة، حققت الفنادق والشقق الفندقية نسبة إشغال بلغت 72% خلال الأشهر السبعة الأولى من العام الجاري، مقارنة بـ61% خلال نفس الفترة من عام 2021.

وتصدرت الهند قائمة الدول الأكثر زيارةً لدبي خلال السبعة أشهر الأولى من العام الجاري، حيث جاءت في المركز الأول بعدد زوار يقدر بـ975 ألف زائر تلتها عمان في المركز الثاني بـ880 ألف زائر.