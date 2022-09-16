«روسنفت» الروسية تُعلن تحقيق أرباح أعلى… واكتشاف حقلين جديدين

أعلنت شركة النفط الروسية العملاقة «روسنفت» تحقيق أرباح صافية في النصف الأول من العام الحالي أعلى بنسبة 13.1 في المئة مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، وذلك على الرغم من «عوامل خارجية معاكسة» في خضم العملية العسكرية الروسية بأوكرانيا.

وبلغ صافي الأرباح خلال هذه الفترة 432 مليار روبل (7,3 مليارات يورو)، في زيادة كبيرة تعود الى ارتفاع أسعار النفط الخام المرتبطة بقوة الطلب وتداعيات التدخل العسكري الروسي في أوكرانيا. وارتفعت مبيعات الشركة النفطية العملاقة بنسبة 32,5% إلى 5172 مليار روبل (86,8 مليار يورو)، خلال النصف الأول.

ورحّب رئيس الشركة، إيغور سيتشين، في بيان بالنتائج «المستقرة» على الرغم من «العوامل الخارجية المعاكسة» و«العقوبات غير القانونية» و«الضغط غير المسبوق » على المجموعة شبه العامة.

وقال سيتشين إن «الزيادة الكبيرة في تكلفة الخدمات اللوجستية، وتعرفات النقل بواسطة القطارات بنسبة 18,6% منذ بداية العام، فضلاً عن ارتفاع تكاليف الكهرباء» و«الارتفاع غير المسبوق في سعر الفائدة الرئيسي» للبنك المركزي الروسي (حالياً عند 8%)، أمور كان «تأثيرها سلبياً على الأرقام».

وأشارت «روسنفت» التي قالت إنها استخرجت 45,8 مليون طن من النفط في النصف الأول من العام، الى أنها خفّضت ديونها في الأشهر الستة الأولى من هذا العام بنسبة 12%.

من جهة أخرى، أعلنت الشركة «اكتشاف حقلين جديدين مع احتياطيات تقدّر بـ 101,4 مليون طن من النفط الخام»، ضمن نطاق مشروع «فوستوك أويل» في منطقة كراسنويارسك في سيبيريا.

واليوم، أشارت «روسنفت» إلى أنّ بناء المنشآت الأساسية للمشروع الذي بدأ في عام 2021 «يتواصل وفق ما هو مقرر».

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وكانت المجموعة النفطية قد أعلنت أنّ الإنتاج سيبدأ في عام 2024، ساعية إلى إنتاج مئة مليون طن في مطلع العقد المقبل.