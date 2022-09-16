الفيليبين رفعت الحظر على إرسال العمالة المحلية إلى السعودية

سترفع سلطات الفيليبين حظرا مفروضا على إرسال العمالة المحلية إلى السعودية في تشرين الثاني المقبل بعدما وافقت الرياض على تعزيز تدابير الحماية لمواطني هذا البلد الآسيوي، على ما أفاد مسؤولون.

وأوقفت مانيلا في تشرين الثاني إرسال عمالتها المحلية إلى السعودية، وهي وجهة مهمة للفيلبينيين العاملين في الخارج، بعد ورود تقارير عن سوء المعاملة وعدم دفع الأجور.

وستستأنف مانيلا إرسال عمالتها في 7 تشرين الثاني المقبل، وهو قرار أعلن بعد محادثات بين وزارة العمالة الوافدة الفيليبينية ووزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية السعودية.

وتعهدت الوزارتان “بالعمل معا بشكل وثيق لتسهيل التوظيف اللائق والمنتج” للعمالة الفيليبينية وضمان “حماية حقوقهم”، على ما جاء في بيان مشترك.