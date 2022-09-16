￼    ￼المصارف  تهدد؟ ￼

مصرفياً وغداة اقتحام مودعين اثنين من المودعين فرعَي مصرفين وحصولهما على وديعتيهما بالقوة، اجتمع مجلس إدارة جمعية مصارف لبنان امس بجميع أعضائه، وقال انه «تأكد من المصارف المجتمعة بأنها تتعامل بإيجابية مع الحالات الانسانية الخاصة لبعض المودعين»، ورفض «رفضاً باتاً تحت اي ذريعة ولأي سبب ان تنتهك كرامات موظفيه وزبائنه أو ان يهدّد هؤلاء في سلامتهم أو ان يستعملوا كرهائن»، ولَوّح باتخاذ المصارف «إجراءات احترازية لتأمين سلامة موظفيها وزبائنها»، معتذراً مسبقاً «من الزبائن عن أي إزعاج أو تأخير قد ينتج عن تطبيق هذه الإجراءات، كون سلامتهم وسلامة موظفيها تأتي في رأس أولوياتها في الظروف الحالية الصعبة التي تمر بها البلاد». وقال «انّ المصارف تحتفظ بكل حقوقها لاتخاذ ما تراه مناسباً في هذا الصدد حفاظاً على مصلحة موظفيها ومودعيها». وقال المجلس التنفيذي لاتحاد نقابات موظفي المصارف في بيان «اننا لا ولن نقبل بعد اليوم بأن نكون كبش محرقة أو مكسر عصا وعرضةً للمخاطر والتمادي في نحر الكرامات».