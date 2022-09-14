“السيادي السعودي” يعتزم شراء 30 بالمئة من شركة سياحة محلية

أعلنت شركة سيرا القابضة، المتخصصة في السفر و​السياح​ة والمدرجة بالبورصة ​السعودية​، إبرام وثيقة الشروط غير الملزمة مع صندوق الاستثمارات العامة (السيادي السعودي) لشراء الأخير 30 بالمئة من شركة المسافر “المملوكة لسيرا”، مقابل 1.55 مليار ريال (413 مليون دولار).

وحسب إفصاح الشركة للبورصة المحلية، يشمل الاتفاق 386 مليون ريال (103 مليون دولار) يتم دفعها إلى “المسافر” للاكتتاب في أسهم جديدة تصدرها الشركة.

وذكرت الشركة أن المبلغ الذي سيستثمره الصندوق (يشمل المبلغ الإضافي المحتمل) مبني على قيمة اجمالية أولية لـ “المسافر” والشركات التابعة ذات الصلة قدرها 3.75 مليارات ريال (قبل ضخ مبلغ الاستثمار).

وأوضحت أن المبلغ الإضافي المحتمل البالغ 386 مليون ريال، سيتم دفعه لشركة المسافر مشروطا بتحقيق مؤشرات الأداء للسنوات المالية 2023 و2024 التي يتم الاتفاق عليها.

وأضافت، أنه في حال قرر الطرفان الاستمرار في الصفقة، تعتزم شركة المسافر استخدام مبلغ الاستثمار لتمويل برامج توسيع وتعزيز أعمالها من خلال، من ضمن أمور أخرى، كالاستثمار في الأصول والمنتجات السياحية (بما في ذلك التقنية الحديثة) وتعزيز تجربة العملاء والسياح القادمين للسعودية.