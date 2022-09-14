سلطات الكويت تزيد إنتاجها النفطي 37 ألفاً إلى 2.810 مليون برميل يوميا

اصلت الكويت رفع مستويات إنتاجها النفطي بواقع 37 ألف برميل يوميا خلال آب الماضي ليصل الى مستوى 2.810 مليون برميل يوميا، وذلك وفقا لبيانات منظمة البلدان المصدرة للنفط (أوپيك) التي اعتمدت على المصادر الثانوية، بينما قامت الكويت بإبلاغ المنظمة بأنها رفعت مستويات الإنتاج خلال شهر آب الماضي بواقع 43 ألف برميل ليصل الى 2.811 مليون برميل.

وتأتي زيادة إنتاج الكويت النفطي تنفيذا لقرار تحالف “أوپيك+”، وإجمالا ارتفعت مستويات إنتاج دول “أوپيك” بنحو 618 ألف برميل يوميا ليصل الى 29.65 مليون برميل يوميا خلال شهر آب الماضي، مقارنة بإنتاج بلغ 29 مليون برميل يوميا خلال شهر تموز الماضي. وذكرت “أوپيك”، أن عدد أبراج الحفر العاملة في الكويت شهدت خروج برج حفر ليبلغ الإجمالي 27 برج حفر في البلاد.