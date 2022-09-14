غاز ونفط

سلطات الكويت تزيد إنتاجها النفطي 37 ألفاً إلى 2.810 مليون برميل يوميا

صورة Maya Nader Maya Nader أرسل بريدا إلكترونيا منذ 36 دقيقة
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اصلت الكويت رفع مستويات إنتاجها النفطي بواقع 37 ألف برميل يوميا خلال آب الماضي ليصل الى مستوى 2.810 مليون برميل يوميا، وذلك وفقا لبيانات منظمة البلدان المصدرة للنفط (أوپيك) التي اعتمدت على المصادر الثانوية، بينما قامت الكويت بإبلاغ المنظمة بأنها رفعت مستويات الإنتاج خلال شهر آب الماضي بواقع 43 ألف برميل ليصل الى 2.811 مليون برميل.

وتأتي زيادة إنتاج الكويت النفطي تنفيذا لقرار تحالف “أوپيك+”، وإجمالا ارتفعت مستويات إنتاج دول “أوپيك” بنحو 618 ألف برميل يوميا ليصل الى 29.65 مليون برميل يوميا خلال شهر آب الماضي، مقارنة بإنتاج بلغ 29 مليون برميل يوميا خلال شهر تموز الماضي. وذكرت “أوپيك”، أن عدد أبراج الحفر العاملة في الكويت شهدت خروج برج حفر ليبلغ الإجمالي 27 برج حفر في البلاد.

صورة Maya Nader Maya Nader أرسل بريدا إلكترونيا منذ 36 دقيقة
0 15 أقل من دقيقة
صورة Maya Nader

Maya Nader

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