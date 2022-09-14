تراجعات في سوق العملات المشفرة بعد بيانات التضخم الأميركية والقيمة السوقية عند تريليون دولار

سجلت العملات المشفرة تراجعاً بعد صدور بيانات التضخم الأميركية التي سجلت تباطؤاً في أغسطس ولكن بأقل من التوقعات، الأمر الذي أثر على نفسية المستثمرين وشهيتهم للمخاطرة، حيث وصلت القيمة السوقية للعملات المشفرة ككل إلى حوالي تريليون دولار.

هذا وتعتبر العملات المشفرة من الاستثمارات الخطرة نسبياً، والتي يتجه إليها المستثمرون عند تحسن الأوضاع الاقتصادية وابتعادهم عن الملاذات الآمنة.

وتراجعت البتكوين، العملة الأشهر في هذا السوق، بنحو 9% لتتداول عند مستويات اقتربت من حاجز الـ 20 ألف دولار، ولتصل القيمة السوقية للعملة المشفرة إلى حوالي 390 مليار دولار.

هذا وسجلت الإيثريوم تراجعاً بنحو 6% إلى مستويات 1613 دولار، لتصل قيمتها السوقية إلى 197.4 مليون دولار.