اقتصاد

￼    ￼جلسة مستمرة لاقرار الموازنة

صورة Maya Nader Maya Nader أرسل بريدا إلكترونيا منذ ساعة واحدة
0 18 دقيقة واحدة

وفي هذه الأثناء ينعقد مجلس النواب اليوم في جلسة تمتد لثلاثة أيام يناقش فيها مشروع قانون موازنة الدولة للعام ٢٠٢٢ ويقرّه. وتوقعت مصادر نيابية ان تعكس مداخلات النواب خلال الجلسة حقيقة المناخ السائد حول الاستحقاقين الحكومي والرئاسي مروراً بملف ترسيم الحدود البحرية وتعويل لبنان على ثروته النفطية والغازية للخروج من ازمته الاقتصادية والمالية ما يرافقها من انهيار في الاوضاع المعيشية نتيجة الارتفاع المضطرد في سعر الدولار الاميركي على حساب قيمة العملة الوطنية، وهو شهد امس ارتفاعاً اضافياً تخطى عتبة الـ36 الف ليرة ما انعكس مزيداً من الغلاء في الاسعار على كل المستويات الحياتية والاقتصادية. (الجمهورية)

وقد اعلنت كتَل نواب حزب الكتائب اللبنانية و«الجمهورية القوية» و«تجدد» عن مقاطعتها لجلستي اليوم الأول بسبب مصادفتها الذكرى الاربعين لاغتيال الرئيس الشهيد بشير الجميّل بهدف المشاركة في الاحتفالات المقررة لهذه المناسبة.

صورة Maya Nader Maya Nader أرسل بريدا إلكترونيا منذ ساعة واحدة
0 18 دقيقة واحدة
صورة Maya Nader

Maya Nader

مقالات ذات صلة

مسؤول: نتطلع إلى تحقيق 10 مليارات دولار في التجارة مع العراق بنهاية العام الجاري

منذ 23 ساعة

ارتفاع الدولار لأول مرة منذ 2016 في مصر إلى 19.30جنيه

منذ يوم واحد

صندوق النقد الدولي بصدد توسيع نطاق تقديم المساعدات الطارئة ليشمل الدول التي تعاني من مآزق بسبب ارتفاع أسعار الغذاء

منذ يومين

البنك المركزي الإيطالي حذّر من تزايد عجز الموازنة العامة للبلاد جراء ارتفاع أسعار الطاقة

منذ يومين

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى