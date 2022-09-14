￼    ￼عون بانتظار ميقاتي .. وميقاتي بانتظار عون!

نقل زوار رئيس الجمهورية ميشال عون لـ«الجمهورية» عنه استغرابه كيف أن الرئيس نجيب ميقاتي «يمضي وقتاً منذ تكليفه تارة في سردينيا وطوراً على يخته، وها هو يستعد للمشاركة في جنازة الملكة اليزابيت في لندن وبعدها سيتوجه الى نيويورك لحضور اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة»، متسائلا: «هل هكذا تتشكّل حكومة جديدة؟».

ولفت عون الى انه كان يُفترض به كرئيس للجمهورية ان يتوجّه هو الى الأمم المتحدة لتمثيل لبنان، لكنه امتنع عن الذهاب لتوفير الكلفة المادية التي ستترتب على هذه الرحلة تحسّساً منه بالوضع المالي الصعب الذي تمر به الخزينة». في المقابل قالت مصادر مطلعة على موقف رئيس الحكومة لـ«الجمهورية» انّ زياراته الخارجية، ومنها زيارته للامم المتحدة في نيوورك، تندرج في اطار تأكيد بقاء لبنان حاضرا في كل المحافل الدولية ولا يجور السماح لأحد بتغييب لبنان عن هذه المحافل مهما كلف الامر، وان هذه الزيارات ليست تهرّباً من تأليف الحكومة ابداً لأنّ تأليفها بات متوقفاً على موقف رئيس الجمهورية». واضافت المصادر: «لقد قدّم الرئيس المكلف لرئيس الجمهورية تشكيلة الحكومة الحالية وتمنى عليه تسمية وزيرين بديلين لوزيري الاقتصاد والمهجرين على ان يتاوفق على وزير الاقتصاد الذي هو من حصة الطائفة السنية مع نواب عكار، وان يسمّي وزيراً درزياً للمهجرين لا يكون على خصومة مع رئيس الحزب التقدمي الإشتراكي، وحتى الآن لم يبادر الى تسميتهما». واشارت الى «انّ الرسائل التي يوجهها الرئيس عون في العلن تأتي حادّة في حين ان ما ينقله الاصدقاء المشتركون بينه وبين الرئيس يحمل ميقاتي كثيرا من الود» (الجمهورية)