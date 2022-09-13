مسؤول: نتطلع إلى تحقيق 10 مليارات دولار في التجارة مع العراق بنهاية العام الجاري

لفت رئيس غرفة التجارة الايرانية -العراقية يحيى ال اسحاق، إلى تطلعه بأن تحقق الدبلوماسية الاقتصادية السائدة على العلاقات بين البلدين، 10 مليارات دولار في مجال التجارة المشتركة بنهاية العام الجاري.

وفي تصريحه خلال الاجتماع التخطيطي امس، حول التعاون الثنائي بين ايران والعراق، نوّه بالنتائج الايجابية المترتبة على تعزيز التعامل بين القطاعات الاقتصادية لدى البلدين، والدور الرئيسي الذي تضطلع به الدبوماسية الاقتصادية في هذا الخصوص.