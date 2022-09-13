سياسة

￼    ￼جلسة صاخبة

صورة Maya Nader Maya Nader أرسل بريدا إلكترونيا منذ 9 ساعات
0 34 أقل من دقيقة

في هذه الاجواء يتحضّر المجلس النيابي ليدخل اولى المحطات التي سيظهر فيها امام الرأي العام، من خلال جلسة مناقشة واقرار مشروع موازنة العام 2022، التي ستنقل وقائعها مباشرة عبر وسائل الاعلام المرئية والمسموعة. وكما هو متوقع، فإنّ الشهية النيابية، وخصوصا للنواب الجدد، مفتوحة على مصراعيها للخطابة في جلسة الموازنة، بحيث تجاوز عدد طالبي الكلام حتى ما قبل انتهاء الدوام الرسمي امس العشرين نائباً، وهذا معناه ان المجلس امام جلسة مديدة، وتبعاً لصورة المواقف النيابية التي تجلت منذ الجلسة الاولى للمجلس الجديد، فإنه من المرجّح ان يشهد المجلس جلسة فيها الكثير من الصخب، حول الكثير من القضايا والامور والملفات الخلافية في البلد. (الجمهورية)

صورة Maya Nader Maya Nader أرسل بريدا إلكترونيا منذ 9 ساعات
0 34 أقل من دقيقة
صورة Maya Nader

Maya Nader

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