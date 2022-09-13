ألمانيا على شفير «ركود شتوي» بسبب أزمة الطاقة

تستعد ألمانيا لدخول حالة ركود هذا الشتاء، بسبب تأثير أزمة الطاقة الحالية الكبير على الأسر والشركات، وفقاً لتوقعات معهد «IFO» والبنك المركزي الألماني.

وقال المعهد في بيان، اليوم، إن «خفض إمدادات الغاز من روسيا خلال الصيف والزيادات الكبيرة في الأسعار الناجمة عن ذلك ألحقت أضراراً بالاقتصاد».

والمعهد هو أول معهد ألماني يتوقع تراجعاً لإجمالي الناتج الداخلي العام المقبل لأول اقتصاد في منطقة اليورو، إلى جانب ركود تقني في الربع الأول من العام 2023 مع انخفاض بنسبة 0.4 % لإجمالي الناتج الداخلي، بعد تراجع بنسبة 0.2 % في الفصل الرابع من العام 2022.

وقدم رئيس البنك المركزي الألماني، يواكيم ناغل، أمس الأحد، توقعات مماثلة، مرتقباً «احتمال» الدخول في حالة ركود نهاية هذا العام وبداية 2023. وقال للإذاعة العامة «هناك عدد من العناصر» التي تميل إلى هذا السيناريو.

وفقاً للمعهد، لن تعود الأوضاع إلى «طبيعتها» قبل العام 2024 مع نموّ بنسبة 1.8%. أما معدل التضخم فيتوقع أن يصل إلى 9.3 % العام المقبل، بعد تسجيل نسبة 8.1 % في العام 2022 وفقاً للمعهد.

كما يتوقع البنك المركزي الألماني زيادة التضخم إلى أكثر من 10% خلال عام واحد في كانون الأول، وإلى أكثر من 6% في العام 2023.