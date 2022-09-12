ارتفاع سعر صفيحتَي البنزين 20000 ليرة والغاز 2000 ليرة وانخفاض المازوت 1000 ليرة

أصدرت المديريّة العامّة للنّفط التّابعة لوزارة الطاقة والمياه، جدولًا جديدًا لأسعار المحروقات. وارتفع سعر صفيحتَي البنزين 95 و98 أوكتان 20000 ليرة لبنانيّة، كما ارتفع سعر قارورة الغاز 2000 ليرة، فيما انخفض سعر صفيحة المازوت 1000 ليرة لبنانيّة.

وأصبحت أسعار المحروقات السّائلة على الشّكل الآتي:

-صفيحة بنزين 95 أوكتان: 638,000 ليرة.

-صفيحة بنزين 98 أوكتان: 653,000 ليرة.

-صفيحة المازوت: 790,000 ليرة.

-قارورة الغاز: 350,000 ليرة.