اقتصاد

ارتفاع سعر صفيحتَي البنزين 20000 ليرة والغاز 2000 ليرة وانخفاض المازوت 1000 ليرة

صورة Maya Nader Maya Nader أرسل بريدا إلكترونيا منذ 4 ساعات
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أصدرت المديريّة العامّة للنّفط التّابعة لوزارة الطاقة والمياه، جدولًا جديدًا لأسعار المحروقات. وارتفع سعر صفيحتَي البنزين 95 و98 أوكتان 20000 ليرة لبنانيّة، كما ارتفع سعر قارورة الغاز 2000 ليرة، فيما انخفض سعر صفيحة المازوت 1000 ليرة لبنانيّة.

وأصبحت أسعار المحروقات السّائلة على الشّكل الآتي:

-صفيحة بنزين 95 أوكتان: 638,000 ليرة.

-صفيحة بنزين 98 أوكتان: 653,000 ليرة.

-صفيحة المازوت: 790,000 ليرة.

-قارورة الغاز: 350,000 ليرة.

صورة Maya Nader Maya Nader أرسل بريدا إلكترونيا منذ 4 ساعات
0 27 أقل من دقيقة
صورة Maya Nader

Maya Nader

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