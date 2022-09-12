اقتصاد

صندوق النقد الدولي بصدد توسيع نطاق تقديم المساعدات الطارئة ليشمل الدول التي تعاني من مآزق بسبب ارتفاع أسعار الغذاء

صورة Maya Nader Maya Nader أرسل بريدا إلكترونيا منذ 17 ساعة
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يبحث صندوق النقد عن طرق لتوفير التمويل الطارئ للدول التي تواجه مشاكل مالية بسبب أسعار الغذاء بفعل الحرب في اجتماع المجلس التنفيذي بحسب مصادر لرويترز.

وبحسب المصادر فإن الخطة التي لم يعلن عنها بعد ستقدم خلال اجتماع غير رسمي للمجلس.

هذا وسيسمح لصندوق النقد الدولي بمساعدة أوكرانيا ودول أخرى تضررت بشدة من الحرب الروسية في أوكرانيا دون فرض شروط، وقالت المصادر إن الحجم والنطاق لم يتضحا بعد.

إذا تمت الموافقة على هذا النوع من القروض، فإنه سيزيد مؤقتًا من الحد المسموح للدول بالاقتراض من الصندوق بنسبة 50%.

صورة Maya Nader Maya Nader أرسل بريدا إلكترونيا منذ 17 ساعة
0 48 أقل من دقيقة
صورة Maya Nader

Maya Nader

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