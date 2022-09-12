مؤشر Nikkei الياباني يغلق عند أعلى مستوى في أكثر من أسبوعين

أنهى المؤشر Nikkei الياباني تعاملات الاثنين 12 سبتمبر عند أعلى مستوى في أكثر من أسبوعين، متتبعاً الإغلاق القوي لوول ستريت الأسبوع الماضي، إذ قادت الأسهم ذات الثقل والأسهم المرتبطة بالسفر المكاسب.

وأغلق المؤشر Nikkei مرتفعاً 1.16% إلى 28542.11 نقطة في أعلى مستوى إغلاق منذ 26 أغسطس آب.

وزاد المؤشر Topix الأوسع نطاقا 0.75% إلى 1980.22 نقطة.

المؤشرات الأميركية

وارتفعت الأسهم الأمريكية الجمعة 9 سبتمبر إذ سجلت المؤشرات الرئيسية أول مكاسب أسبوعية لها في أربعة أسابيع.

وفي نهاية الجلسة، ارتفع مؤشر Dow Jones بنحو 1.19% أو 377 نقطة إلى 32151 نقطة، كما سجل مكاسب أسبوعية بنسبة 2.66%.



فيما ارتفع مؤشر S&P500 بنسبة 1.53% عند 4067 نقطة مسجلاً مكاسب أسبوعية بنحو 3.65%، كما صعد Nasdaq بنسبة 2.11% عند 12112 نقطة محققاً مكاسب أسبوعية بنسبة 4.14%.



وعلى الرغم من مكاسب الأسهم فإنها تشهد تقلبات مؤخراً بفعل توقعات بأن يرفع الاحتياطي الفدرالي الفائدة بنحو 75 نقطة أساس في اجتماع الشهر الجاري.