اقتصاد

ارتفاع الدين العام بالأردن 1.6% في النصف الأول من 2022

صورة Maya Nader Maya Nader أرسل بريدا إلكترونيا منذ ساعة واحدة
0 25 أقل من دقيقة

ارتفع رصيد الدين العام المستحق على الأردن خلال النصف الأول من العام الحالي، 1.6% إلى 29.16 مليار دينار (41 مليار دولار)، مقابل 28.7 مليار دينار في نهاية 2021.

وأظهرت الإحصاءات التي نشرت على الموقع الإلكتروني لوزارة المالية، أن الدين الداخلي للأردن في نهاية النصف الأول بلغ 13.89 مليار دينار والدين الخارجي 15.26 مليار دينار.

وبذلك تصل نسبة الدين العام الأردني إلى 88.4% من الناتج المحلي الإجمالي للأردن.

وأعلنت وزارة المالية مطلع العام الماضي عن تغيير منهجيتها في احتساب الدين العام بالاتفاق مع صندوق النقد الدولي، بحيث يتم استثناء ديونها من صندوق استثمار أموال الضمان الاجتماعي والبالغة ما يقرب من سبعة مليارات دينار.

واعتمدت الحكومة مفهوم دين الحكومة العامة، الذي يعتبر الدين من صندوق استثمار أموال الضمان والبلديات والهيئات المستقلة دينا من مؤسسات تابعة للحكومة.

صورة Maya Nader Maya Nader أرسل بريدا إلكترونيا منذ ساعة واحدة
0 25 أقل من دقيقة
صورة Maya Nader

Maya Nader

مقالات ذات صلة

البنك المركزي الإيطالي حذّر من تزايد عجز الموازنة العامة للبلاد جراء ارتفاع أسعار الطاقة

منذ 16 دقيقة

حجم التبادل التجاري بين إيران وأوراسيا بلغ 1.3 مليار دولار خلال 5 أشهر

منذ ساعتين

ارتفاع سعر صفيحتَي البنزين 20000 ليرة والغاز 2000 ليرة وانخفاض المازوت 1000 ليرة

منذ 4 ساعات

البنك المركزي الألماني توقع زيادات جديدة كبيرة في معدلات الفائدة

منذ 4 ساعات

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى