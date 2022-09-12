اقتصاد

حجم التبادل التجاري بين إيران وأوراسيا بلغ 1.3 مليار دولار خلال 5 أشهر

صورة Maya Nader Maya Nader أرسل بريدا إلكترونيا منذ ساعتين
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لفت رئيس الجمارك في إيران علي رضا مقدسي، إلى أنّ حجم التجارة الخارجية بين إيران والدول الأعضاء في الاتحاد الأوراسي في الأشهر الخمسة الأولى من العام الحالي بلغ مليار و 326 مليون و 394 ألف دولار.

وأشار مقدسي إلى التدابير المهمة التي اتخذتها الجمارك الإيرانية في المجال الدولي في إطار تنفيذ قانون الاتفاق بين إيران وأوراسيا لزيادة حجم التجارة الخارجية بين الأعضاء، من خلال تشكيل مجموعة عمل مشتركة للتعاون الجمركي عبر الإنترنت مع الدول الأعضاء في أوراسيا، لتحديث القيمة الجمركية للمواد المصدرة الإيرانية إلى أوراسيا، متابعة تنفيذ وثيقة للتبادل الإلكتروني للمعلومات الجمركية ووثيقة التعاون لمعرفة النشطاء الاقتصاديين المعتمدين لتوفير تسهيلات تجارية للدول الأعضاء، وموافقة إيران على تفعيل شهادة المنشأ الإلكترونية وتطبيق التخفيضات التفضيلية الأوروبية الآسيوية بين الدول الأعضاء على السلع التصديرية.

صورة Maya Nader Maya Nader أرسل بريدا إلكترونيا منذ ساعتين
0 28 أقل من دقيقة
صورة Maya Nader

Maya Nader

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