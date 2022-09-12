صناعة

وزير الصناعة الجزائري اتخذ قرارا بشأن مؤسسات صناعة السيارات التي تمت مصادرتها

صورة Maya Nader Maya Nader أرسل بريدا إلكترونيا منذ 3 ساعات
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كشف وزير الصناعة الجزائري أحمد زغدار، أن دائرته الوزارية بصدد جرد مؤسسات ​صناعة السيارات​ التي تمت مصادرتها بقرارات من العدالة، موضحا أن وزارته تعمل حاليا على وضع أسس متينة لتلبية احتياجات السوق المحلية من السيارات، من خلال “عمل يتم الإعداد له لإيكال هذه المهمة لمجمع وطني، يضم عدة مؤسسات تنشط في القطاع”.

وأوضح زغدار أنه سيتم دمج هذه المؤسسات في إطار مجمع واحد يضم حوالي 42 مؤسسة .

وأضاف أنه تم الحفاظ على أكثر من 9.000 منصب شغل ضمن المؤسسات التي تمت مصادرتها في ​قطاع البناء​ والصناعة والنقل.

صورة Maya Nader Maya Nader أرسل بريدا إلكترونيا منذ 3 ساعات
0 24 أقل من دقيقة
صورة Maya Nader

Maya Nader

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