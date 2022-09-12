البنك المركزي الألماني توقع زيادات جديدة كبيرة في معدلات الفائدة

مهد رئيس البنك المركزي الألماني يواكيم ناغل، لاحتمال زيادات جديدة “كبيرة” في معدلات الفائدة في منطقة اليورو في مواجهة ارتفاع التضخم على الرغم من مخاطر الركود التي تزداد وضوحا.

ولفت إلى أن “الخطوة التي اتخذها البنك المركزي الأوروبي الخميس برفع معدل الفائدة الرئيسي بمقدار 0,75 نقطة مئوية كانت إشارة مهمة”، محذرا من أنه “إذا بقي الوضع التضخمي على حاله، فسيتعين اتخاذ خطوات مهمة أخرى”. وأضاف “لدينا مؤشرات الى أن التضخم ينتشر في العديد من مجالات” الاقتصاد.

ورأى أن نسبة التضخم في ألمانيا يمكن أن تصل إلى مستوى “يزيد على عشرة بالمئة” خلال عام واحد في كانون الأول/ديسمبر، الفترة التي يرى أنها يفترض أن تشهد ذروة الارتفاع التضخمي الحالي.