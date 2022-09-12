«الخزانة الأميركية» تحذّر من «خطر» انكماش في الولايات المتحدة

حذّرت وزيرة الخزانة الأميركية جانيت يلين، اليوم، من «خطر» انكماش في الولايات المتحدة بسبب إجراءات اتخذت لإبطاء التضخم ستلقي بثقلها على النشاط الاقتصادي.

وقالت وزيرة الاقتصاد والمالية في إدارة الرئيس جو بايدن لشبكة «CNN» إن الانكماش في الولايات المتحدة هو «خطر قائم حين يشدد الاحتياطي الفيدرالي سياسته النقدية في مواجهة التضخم».

وأضافت: «من الواضح أن هذا يمثل خطراً نراقبه»، لكن «لدينا سوق عمل قوية وأعتقد أن من الممكن إبقاءها على هذا النحو»، مشيرة إلى أن «التضخم مرتفع كثيراً ومن الضروري خفضه».

وفي حين أن سوق العمل تبقى متوترة جداً مع نقص كبير في اليد العاملة. فقد ارتفع معدل البطالة بعض الشيء في آب ليصل إلى 3.7%.

وفيما يأمل الاحتياطي الفيدرالي بـ«هبوط سلس»، أي إعادة التضخم إلى هدفه عند 2% من دون إغراق الاقتصاد في انكماش ما سيؤدي إلى ارتفاع البطالة، قالت يلين: «أعتقد أن هناك طريقة للوصول إلى هناك»، مشيرة إلى أنه «على المدى الطويل لا يمكن أن تكون لدينا سوق عمل قوية من دون السيطرة على التضخم».

وفي مواجهة تضخم بلغ في حزيران أعلى مستوى له في 40 عاماً، قبل أن يتباطأ قليلاً في تموز (8.5%)، يرفع البنك المركزي تدريجاً فوائده الرئيسية بهدف إبطاء النشاط الاقتصادي وتخفيف الضغط عن الأسعار