مال وإستثمار

«بتكوين» تسجّل أعلى مستوى في أسبوعين… ما السبب؟

صورة Maya Nader Maya Nader أرسل بريدا إلكترونيا منذ 13 ساعة
0 39 دقيقة واحدة

تجاوزت عملة «بتكوين» المشفّرة حاجز 20 ألف دولار، وتتطلّع إلى تسجيل أفضل يوم لها في ستة أسابيع، اليوم، إذ انخفض الدولار ووجدت الأسواق أسباباً للتفاؤل في نهاية أسبوع صعب.


وصعدت «بتكوين»، وهي أكبر عملة مشفّرة من حيث القيمة السوقية، بأكثر من سبعة في المئة لتصل إلى 20796 دولاراً، وهو أعلى مستوى في أسبوعين.

كما ارتفعت عملة «إيثر»، وهي ثاني أكبر عملة مشفّرة، خمسة في المئة مسجلةً أيضاً أعلى مستوى في أسبوعين عند 1717 دولاراً.

وكانت «بتكوين» متراجعة يوم الأربعاء إلى 18540 دولاراً.

وقال مشاركون في السوق إنه لا يوجد دافع بعينه وراء المكاسب، بخلاف التفاؤل الواضح، اليوم، المدفوع بانخفاض في الدولار، الذي يُعتبر ملاذاً آمناً، وانتعاش الأسهم الصينية.

وقد تتزايد تقلّبات «إيثر» في اليومين المقبلَين بسبب تحديث برمجي مزمع، معروف باسم «الدمج»، من المقرر إجراؤه في وقت ما بين 10 و20 أيلول.

وسيغيّر هذا التحديث بشكل جذري كيفية معالجة المعاملات، ومن المفترض أن يخفض استهلاك الطاقة. وتخطط بعض البورصات لإيقاف عمليات الإيداع والسحب مؤقتاً أثناء التحديث.

صورة Maya Nader Maya Nader أرسل بريدا إلكترونيا منذ 13 ساعة
0 39 دقيقة واحدة
صورة Maya Nader

Maya Nader

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