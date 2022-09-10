“طيران مولدوفا” يستأنف رحلاته إلى موسكو اعتبارا من 1 تشرين الأول

أعلنت شركة “طيران مولدوفا” استئناف رحلاتها إلى ​موسكو​ اعتبارا من 1 تشرين الأول، بعد أن تم تعليق ​الرحلات​ في شباط الماضي.

وكانت مولدوفا قد أغلقت مجالها الجوي في اليوم التالي لبدء العملية العسكرية الروسية الخاصة بأوكرانيا، وكان مطار كيشيناو غير نشط عمليا لمدة شهر تقريبا، ولم يقبل سوى رحلات الطيران العارض الفردية والمصرح بها من قبل الطيران المدني. في مارس، سمحت سلطات الجمهورية بفتح ممر جوي من مطار كيشيناو إلى الحدود الغربية، بينما ظلت سماء مولدوفا مغلقة تجاه الشرق.

وصرحت شركة “طيران مولدوفا”، بأن الشركة ستستأنف رحلاتها إلى موسكو اعتبارا من أكتوبر، حيث جاء القرار نتيجة لنداءات عديدة من مواطني مولدوفا، الراغبين في العودة إلى ديارهم أو لم شمل عائلاتهم.

كذلك يأتي قرار استئناف الرحلات مرتبطا بمطالبات الركاب لاستخدام التذاكر التي تم شراؤها أثناء وباء فيروس كورونا وبعد إغلاق المجال الجوي في فبراير، حيث أكدت الشركة أن “هذه الظروف أدت إلى صعوبات تواجه مئات من مواطنينا كل يوم، كالسفر في حالات الرعاية الطبية الطارئة، والصعبة بشكل خاص”.