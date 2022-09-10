غاز ونفط

سلطات بلجيكا تعارض تحديد سعر الغاز الروسي “فقط”

صورة Maya Nader Maya Nader أرسل بريدا إلكترونيا منذ 15 ساعة
0 35 أقل من دقيقة

أشار رئيس وزراء ​بلجيكا​ ألكسندر دي كرو، الى أن بلاده لا توافق على تحديد “فقط” أسعار ​الغاز الروسي​، لأن هذا قرار “سياسي بحت”.

وأضاف رئيس الوزراء البلجيكي، أنه يجب فرض سقف سعري على كل ​الغاز المستورد​ إلى دول ​الاتحاد الأوروبي​، وأضاف: “وضع سقف فقط لسعر الغاز الروسي، هو هدف سياسي بحت”، مشددا على أنه لا يرى قيمة إضافية في مثل هذا الحل.

في وقت سابق، قال مصدر في الاتحاد الأوروبي للصحفيين، إنه من المستبعد حاليا أن تدعم معظم ​دول الاتحاد الأوروبي​ فكرة وضع حد لسعر الغاز الروسي الذي تستورده أوروبا.

وفي يوم الجمعة، سيعقد مجلس استثنائي لوزراء الطاقة في الاتحاد الأوروبي، حيث ستتم كما هو متوقع، مناقشة مسألة الحد من أسعار الغاز الروسي المورد عبر خطوط الأنابيب.

صورة Maya Nader Maya Nader أرسل بريدا إلكترونيا منذ 15 ساعة
0 35 أقل من دقيقة
صورة Maya Nader

Maya Nader

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