الاحتياطي الفدرالي الأميركي سيواصل رفع معدلات الفائدة حتى مطلع 2023 على الأقل

شدّد عضو مجلس حكّام الاحتياطي الفدرالي الأميركي (المصرف المركزي) كريستوفر وولر، على وجوب جعل مكافحة التضخّم أولوية للهيئة المالية التي تعتزم مواصلة رفع معدّلات الفائدة حتى مطلع العام 2023 على الأقل، للحد من ارتفاع الأسعار.

ولفت إلى أنّ “إعادة التضخّم بشكل فعلي ومستدام نحو نسبة 2 بالمئة المستهدفة (ستتطلب) رفع معدّلات الفائدة الرئيسية حتى مطلع العام المقبل”، مشيرا إلى أن وتيرة هذه الآلية تتوقف على مدى تحسن الوضع الاقتصادي، مشيرًا إلى “أننا سنواصل مكافحة التضخم بقوة” واصفا الأمر بأنه “معركة”.

ويعمد الاحتياطي الفدرالي إلى رفع معدّلات الفائدة منذ آذار لإبطاء وتيرة الطلب وخفض الأسعار.