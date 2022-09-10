أساسي

الاحتياطي الفدرالي الأميركي سيواصل رفع معدلات الفائدة حتى مطلع 2023 على الأقل

صورة Maya Nader Maya Nader أرسل بريدا إلكترونيا منذ 16 ساعة
0 39 أقل من دقيقة

شدّد عضو مجلس حكّام الاحتياطي الفدرالي الأميركي (المصرف المركزي) كريستوفر وولر، على وجوب جعل مكافحة التضخّم أولوية للهيئة المالية التي تعتزم مواصلة رفع معدّلات الفائدة حتى مطلع العام 2023 على الأقل، للحد من ارتفاع الأسعار.

ولفت إلى أنّ “إعادة التضخّم بشكل فعلي ومستدام نحو نسبة 2 بالمئة المستهدفة (ستتطلب) رفع معدّلات الفائدة الرئيسية حتى مطلع العام المقبل”، مشيرا إلى أن وتيرة هذه الآلية تتوقف على مدى تحسن الوضع الاقتصادي، مشيرًا إلى “أننا سنواصل مكافحة التضخم بقوة” واصفا الأمر بأنه “معركة”.

ويعمد الاحتياطي الفدرالي إلى رفع معدّلات الفائدة منذ آذار لإبطاء وتيرة الطلب وخفض الأسعار.

صورة Maya Nader Maya Nader أرسل بريدا إلكترونيا منذ 16 ساعة
0 39 أقل من دقيقة
صورة Maya Nader

Maya Nader

مقالات ذات صلة

في مواجهة الصين… واشنطن تطلق منتدى اقتصادياً مع آسيا

منذ 15 ساعة

دول العالم تواجه التضخم بمليارات الدولارات وخفض الضرائب.. إليك أبرز القرارات

منذ يومين

بريطانيا تثبت أسعار الطاقة للأسر عامين وتضع سقفًا للفواتير عند 2500 جنيه إسترليني

منذ يومين

الطلب يزداد بشدة في جميع أنحاء العالم على العمال والموظفين وسط نقص في اليد العاملة

منذ يومين

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى