مال وإستثمار

الذهب يرتفع مع ضعف الدولار ويتجه لتحقيق مكسب أسبوعي ضئيل

صورة Maya Nader Maya Nader أرسل بريدا إلكترونيا منذ 18 ساعة
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ارتفع الذهب الجمعة 9 سبتمبر مدعوما بانخفاض في الدولار ويتجه لتحقيق مكاسب أسبوعية ضئيلة، رغم استمرار المخاوف حيال مواصلة الفدرالي الأميركي مسار الرفع الشديد لأسعار الفائدة والذي أثر على المعنويات.
وارتفع الذهب في المعاملات الفورية 0.7% إلى 1719.19 للأونصة بحلول الساعة 0550 بتوقيت غرينتش. وخلال الأسبوع، ارتفعت الأسعار 0.5%، بعد ثلاثة انخفاضات أسبوعية
متتالية.
وزادت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.6% إلى 1729.70 دولار.
وانخفض مؤشر الدولار 0.7%، بعد أن لامس أدنى مستوى في أسبوع واحد، مما جعل الذهب المسعر بالدولار أقل تكلفة لحائزي العملات الأخرى.

ترقب الفائدة
من المتوقع أن يرفع الفدرالي الأميركي سعر الفائدة بمقدار 75 نقطة أساس أخرى في 21 سبتمبر أيلول.
وتزيد أسعار الفائدة المرتفعة تكلفة الفرصة البديلة لحيازة المعدن الأصفر الذي لا يدر عائدا، كما تدعم الدولار.
ورفع البنك المركزي الأوروبي أسعار الفائدة الرئيسية بمقدار 75 نقطة أساس أمس الخميس.
وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة في المعاملات الفورية 1.11% إلى 18.7763 دولار للأونصة، وزادت بنسبة 4% خلال الأسبوع.
وصعد البلاتين 0.2% إلى 881.16 دولار ويتجه لتحقيق أكبر مكاسب أسبوعية منذ يونيو حزيران.
أما البلاديوم فقد تراجع 1.2% إلى 2112.78 دولار، لكنه يتجه لتسجيل أول مكسب أسبوعي في أربعة أسابيع.

صورة Maya Nader Maya Nader أرسل بريدا إلكترونيا منذ 18 ساعة
0 40 دقيقة واحدة
صورة Maya Nader

Maya Nader

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